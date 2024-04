Genova – Il maltempo ha riempito nuovamente il nuovo porticciolo di Nervi di montagne di alghe e il Comune sarà costretto a spendere altro denaro pubblico per liberarlo. Divampano nuovamente le proteste e le polemiche per la continua spesa di soldi della collettività per ripulire una realizzazione voluta nonostante le perplessità dei pescatori locali proprio a proposito dell’effetto “posidonia”.

“Ogni volta che viene maltempo – denuncia Andrea Agostini del circolo Nuova Ecologia – abbiamo questo bello spettacolo di alghe putrescenti a Nervi. All’epoca della presentazione del progetto il sindaco Bucci e il responsabile tecnico avevano dichiarato che con i nuovi lavori per la sistemazione del porticciolo e la distruzione della piscina il problema delle alghe non si sarebbe più posto”.

“A questo punto – prosegue Agostini – visto che l’ultima volta portare via quel marciume è costato 58.000 euro, e altre decine di migliaia costerà portare via quelle che ci sono ora, non si capisce perché la Corte dei Conti e la Procura non facciano pagare questa schifezza a chi ha firmato il progetto e al sindaco che l’ha pubblicamente sostenuto ad una pubblica assemblea al teatro Emiliani. Io c’ero e anche altri potrebbero testimoniare”.