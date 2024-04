Zoagli a lutto per la morte di Franco Rocca, ex sindaco ed ex consigliere regionale scomparso ieri a 79 anni al termine di una lunga lotta contro una grave malattia.

Cordoglio nella cittadina del levante ligure e tra i tanti amici e conoscenti dell’ex politico.

Il rosario verrà recitato questa sera e lunedì 29 aprile alla Chiesa di San Pietro di Rovereto dove si svolgeranno anche i funerali martedì 30 aprile alle 11.