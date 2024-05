San Colombano Certenoli (Genova) – Ancora un’auto ribaltata per cause ancora da accertare e due giovani ferite e trasportate in ospedale per accertamenti. E’ successo nel nella serata di ieri lungo la strada statale 225 della Val Fontabuona.

L’auto con a bordo due ragazze ha perso il controllo in frazione Bavaggi, nel comune di San Colombano Certenoli e dopo diversi urti, ha finito la sua corsa su un fianco.

Le due giovani, rimaste bloccate all’interno, sono state estratte dai Vigili del Fuoco e consegnate alle cure del 118 giunto sul posto con due ambulanze.

(Foto dei Vigili del Fuoco)