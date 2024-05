Savona – Migliorano, all’ospedale San Paolo, le condizioni dell’operaio di 58 anni coinvolto in un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

L’uomo, intorno alle 14,45 stava lavorando nella zona degli Alti Fondali nel porto di Savona quando è stato colpito da un muletto che trasportava una grossa bobina di cellulosa grezza.

Subito soccorso dai collghi, l’uomo è stato poi stabilizzato dal personale dell’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Mare intervenuta sul posto e poi trasferito d’urgenza in ospedale.

Fortunatamente i medici hanno riscontrato lesioni meno gravi di quanto inizialmente temuto ed hanno attribuito il codice giallo.

In corso le indagini degli ispettori del Lavoro e della Asl 2 per accertare se siano state rispettate tutte le misure anti infortunistiche e per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro ed il rischio corso è stato tanto.