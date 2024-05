Il Giro d’Italia passa da Genova mercoledì 8 maggio e la festa per l’evento sportivo avrà un peso sulla viabilità cittadina. Scattano infatti divieti e modifiche del traffico al passaggio della tappa Genova – Lucca del 107° Giro d’Italia di ciclismo.

Il Comune di Genova informa la cittadinanza che verranno attuate importanti modifiche temporanee della disciplina della circolazione stradale e della sosta veicolare sul territorio comunale.

Le modifiche riguarderanno diverse vie della città, in particolare la zona del Centro cittadino e del Levante. Ecco tutte le modifiche:

Territorio Municipio 1

-Divieto di transito dalle ore 10:00 del giorno 08/05/2024 e comunque fino a cessate

esigenze nelle seguenti strade:

• Via XX Settembre;

• Piazza De Ferrari;

• Via Dante;

• Piazza Dante;

• Galleria Colombo;

• Via Maccaggi;

• Via Roccatagliata Ceccardi;

• Via Carducci;

• Via Morcento;

• Via Fieschi tratto compreso fra la Piazza Dante e la Via XX Settembre;

• Via del Seminario;

• Via alla Porta degli Archi;

• Via Bernardo Castello;

• Via Meucci;

• Via Petrarca;

• Via Sofia Lomellini;

-Divieto di transito dalle ore 10:00 del giorno 08/05/2024 e comunque fino a cessate

esigenze nelle seguenti strade ad eccezione degli aventi diritto diretti alle proprietà laterali:

• Via Frugoni (corsia di levante);

• Via Fieschi (tratto compreso fra Piazza Dante e Piazza Carignano);

• Via Banderali;

• Via degli Archi;

• Piazza del Cavalletto;

• Via Lanfranconi;

• Via Vernazza tratto compreso fra Largo XII Ottobre e Piazza De Ferrari e contestuale

istituzione del doppio senso di circolazione a vista per i veicoli diretti al parcheggio di

Largo Fucine;

-Divieto di Sosta dalle ore 01:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze del

08/05/2024 nelle seguenti strade:

• Via Dante;

• Piazza Dante;

• Via Macaggi;

Territorio Municipio 8

-Divieto di transito dalle ore 07:00 del giorno 07/05/2024 alle ore 18:00 del giorno

08/05/2024, e comunque fino a cessate esigenze, in Piazza della Vittoria, e:

• contestuale inversione del senso di marcia da levante a ponente (anziché da ponente a

levante) nello stacco di collegamento tra via Brigata Liguria e piazza della Vittoria lato

mare/ponente per consentire il deflusso su Viale Brigata Liguria dei veicoli in uscita dal

park interrato APCOA con l’obbligo di arresto allo STOP e di svolta a destra

all’intersezione tra lo stesso stacco ed il viale B. Liguria;

• contestuale inversione del senso di marcia da ponente a levante (anziché da levante a

ponente) nello stacco di collegamento tra via Brigata Bisagno e piazza della Vittoria lato

mare/levante per consentire l’eventuale deflusso dei veicoli in caso di esaurimento dei

posti auto nel park interrato APCOA con obbligo di arresto allo STOP e di svolta a destra

all’intersezione tra lo stesso stacco ed il viale B. Bisagno

-Divieto di transito dalle ore 05:00 del giorno 08/05/2024 fino a cessate esigenze in:

• Via Cadorna;

• Via Fiume – direzione mare – tratto tra via Colombo e via XX Settembre

• Piazza Paolo da Novi (eccetto confluenza con Via Santa Zita per i veicoli provenienti da

Via della Libertà);

• Viale Brigata Liguria tratto tra Via Ippolito d’Aste e Via Cadorna;

-Divieto di transito dalle ore 10:00 del giorno 08/05/2024 fino a cessate esigenze in:

• Via Diaz carreggiata lato mare nel tratto compreso tra via B. Liguria e c.so A. Saffi

• Viale Brigate Partigiane carreggiata lato ponente;

• Via Brigata Fanteria;

• Rotatoria 9/11/89 eccetto svolta da Corso Marconi direzione Ponente;

• Corso Marconi carreggiata lato mare;

• Corso Italia carreggiata lato mare;

• Via Cavallotti;

• Via Beretta tratto tra Via Boccadasse e via Cavallotti;

• Via Caprera tratto tra via F. Cavallotti e piazza Sturla;

• Via de Gaspari direzione levante tratto tra via G.Bruno e via Cavallotti eccetto mezzi

pubblici;

• Strada Aldo Moro carreggiata lato mare tratto tra uscita Cavour e Rotatoria 9/11/1989

• Strada Aldo Moro carreggiata lato monte tratto Rotatoria 9/11/1989 e ingresso via delle

Casaccie

-Obbligo di svolta:

• A destra da C.so Buenos Aires a Viale Duca D’Aosta;

• A destra da Via Maddaloni all’intersezione con viale B. Partigiane, e da Via Cecchi

all’intersezione con Viale Brigate Partigiane;

• A destra da Piazza Rossetti carreggiata lato ponente all’intersezione con c.so Marconi e

da Via Casaregis carreggiata lato ponente all’intersezione con C.so Marconi;

• A destra da Via Piave, Nazario Sauro, Don Minzoni, Giordano Bruno, De Gaspari alle

intersezioni con il verso C.so Italia;

• A destra da Via Orsini direzione mare all’intersezione con Via Caprera;

• A sinistra da via Caprera direzione levante all’intersezione con Via Orsini;

-Sospensione del divieto di transito in Piazza Verdi direzione ponente;

-All’intersezione Cavallotti/De Gaspari sia creato con transennamento un percorso che

incanalerà il passaggio della corsa dal Corso Italia direzione levante fino ad occupare

entrambe le direzioni di Via Cavallotti, lasciando ai mezzi pubblici la possibilità di svoltare

da Via De Gaspari direzione levante a Corso Italia direzione ponente;

-Su Corso Marconi direzione ponente alla confluenza con la Rotatoria 9/11/89 sia creato

un transennamento per incanalare il transito veicolare dal Corso Marconi a Brigate

Partigiane direzione monte;

-Divieto di sosta:

• Dalle ore 00:00 alle ore 15:00 del giorno 08/05/2024 in Piazza Paolo da Novi per park

ospiti, Via Brigata Liguria (da Ippolito d’Aste a Cadorna ambo i lati) per park allestitori e

a centro strada tratto tra via Maccaggi e via Lanfranconi; Via Cadorna per park stampa,

percorso di gara (Via Diaz carreggiata lato mare nel tratto tra via B. Liguria e c.so

A.Saffi, Via Brigate Partigiane direzione mare, vle. B. Fanteria, Corso Marconi e Corso

Italia direzione levante, Via Cavallotti e Via Caprera tratto tra via F. Cavallotti e piazza

Sturla);

• Dalle ore 07:00 del giorno 07/05/2024 alle ore 19:00 del giorno 08/05/2024 in Piazza

della Vittoria per parcheggio squadre (lato ponente), area tecnica (lato levante da

accesso park apcoa a via Cadorna) e park ff.oo (da Via Diaz ad accesso park apcoa),

viale monte tra arco di trionfo e vulcani;

• Dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 08/05/2024 presso la tensostruttura della Fiera

del Mare per allestimento parcheggio per la carovana pubblicitaria;

-In considerazione della nuova configurazione del cantiere Waterfront che comporta la

soppressione della corsia a mare della Rotatoria 9/11/89 l’Area Fiera durante le chiusure

non sarà accessibile da Piazzale Kennedy mentre il varco di cantiere di Via dei Pescatori

resta accessibile solo dal varco portuale levante;

Territorio Municipio 9

-Divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 08/05/2024 e comunque

fino a cessate esigenze nelle strade sottoelencate:

• Piazza Sturla;

• Via dei Mille;

• Via V Maggio;

• Via Quarto;

• Via Quinto;

• Via Angelo Gianelli;

• Via Murcarolo;

• Via Guglielmo Oberdan;

• Via Donato Somma;

• Via Aurelia;

-Divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 08/05/2024 e comunque

fino a cessate esigenze in Piazza Sivelli (stazione FF.S. Quarto) ed in Via Jan Palach;

In ogni caso nelle strade interessate dalla manifestazione è vietata l’immissione nella

circolazione veicolare preveniente da ogni accesso pubblico e privato.

-Divieto di sosta e fermata dalle ore 00:00 alle ore 14:00 del giorno 08/05/2024 e

comunque fino a cessate esigenze nelle sottoelencate strade, con rimozione forzata per

tutti i veicoli, su ambo i lati della carreggiata:

• Via V Maggio nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carrara e l’intersezione con

Via Gabriele Rossetti;

• Piazzale Crispi;

• Via Quarto;

• Via Quinto;

• Via Angelo Gianelli;

• Via Murcarolo;

• Via Guglielmo Oberdan;

• Via Donato Somma;

• Via Aurelia;

• Piazza Sivelli, tutta la piazza (stazione FF.S. Quarto);

• Via Gabriele Rossetti, nel tratto di collegamento con Viale Ammiraglio Des Geneys;

• Corso Europa a levante del civico n.1900 e sino all’accesso alla rampa discendente di

Via Jan Palach;

• Corso Europa a ponente del civico n.1900 e sino all’accesso alla rampa ascendente

della Via R.Pellegrini;

• Via Redipuglia, nel tratto compreso tra Largo Tolentino e Largo Cattanei;

-Istituzione della circolazione a senso unico alternato dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del

giorno 08/05/2024 e comunque fino a cessate esigenze nella Via Redipuglia nel tratto

compreso tra Largo Tolentino e Largo Cattanei per accesso e uscita dei veicoli di

soccorso, adibiti a servizio pubblico e dei veicoli privati aventi diritto da e per l’Ospedale

Giannina Gaslini;

-E’ disposta la limitazione delle corse degli autobus della linea urbana AMT all’intersezione

della rampa discendente della Via Jan Palach e l’inversione del senso di marcia agevolata

dalla presenza di personale AMT e di Polizia Locale.

Sono autorizzate le operazioni di transennamento e chiusura delle strade interessate dallo

svolgimento della manifestazione del “Giro d’Italia”, con cartelli da posizionarsi lungo il

percorso onde mantenere libera la carreggiata dai veicoli di qualsiasi tipologia e dai

pedoni. I mezzi di soccorso percorreranno, ove possibile, strade e percorsi alternativi

previa intesa con il servizio 118. Le percorrenze degli autobus di linea che sono interdette

o deviate a causa dello svolgimento della manifestazione nel tratto a mare del levante

cittadino, sono rimodulate su via Nizza. Per le medesime motivazioni, a causa

dell’inagibilità di via Cadorna, l’accesso degli autobus a viale Caviglia è ricondotto su viale

Thaon de Revel; la manovra è effettuata con l’uso di movieri.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli,

la Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti di regolazione stradale ritenuti

necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica, sia per gli atleti partecipanti, sia per gli

organizzatori, nonché per gli spettatori e per l’utenza in generale, limitatamente all’intero

ambito temporale di svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale.

Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell’evento, è

temporaneamente interdetto l’accesso alle proprietà laterali carrabili raggiungibili

normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro d’Italia.