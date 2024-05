Pontinvrea (Savona) – Un giovane capriolo travolto da un’auto e lasciato ad agonizzare a bordo strada, terrorizzato e ferito, per tutta la notte. L’assurda vicenda è stata denunciata dall’Enpa di Savona che è intervenuta con i suoi volontari appena la notizia dell’episodio è arrivata nei loro uffici.

L’animale investito da una vettura che non si è fermata per accertarsi delle sue condizioni, è stato abbandonato per una notte intera a bordo strada, incapace di muoversi e con il rumore delle auto che arrivavano e lo sfioravano passando. Una “tortura” che potrebbe risultare più fatale dell’impatto subito.

“Questo povero capriolo – scrivono i volontari dell’Enpa – è stato investito stanotte ed è rimasto a bordo strada fino ad oggi alle 13,30 quando, appena ricevuta la chiamata siamo partiti per recuperarlo. Oltre allo stress per essere rimasto immobile per interminabili ore a lato strada dove sfrecciavano i veicoli, oltre all’impatto con il veicolo che gli ha causato un brutto trauma cranico e la frattura di una zampa, l’animale presentava una ferita compatibile con il morso di un cane. Al momento è ricoverato in gravi condizioni presso il cras Enpa di Cadibona. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’entità dei traumi interni. Incrociamo le dita per lui”.

Secondo altri testimoni alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati rendendosi conto della presenza dell’animale e avrebbero chiamato le forze dell’ordine e vari enti locali che non sarebbero intervenuti nemmeno per chiamare i soccorsi.

“Quando vedete un animale ferito o in difficoltà chiamate subito. Cercheremo di intervenire il prima possibile! Il numero dell’Enpa Savona è il 3456350596”