Genova – “A Pegli si lavora anche alla domenica mattina per aprire l’accesso alla spiaggia mentre a Voltri i lavori per ripristinare la passeggiata a mare e gli accessi al mare procedono lentamente”. A denunciarlo i residenti di Voltri che guardano con apprensione all’arrivo del bel tempo ben sapendo che la spiaggia non è ancora raggiungibile come era in passato. Si accendono le proteste nel quartiere dell’estremo ponente genovese per la lentezza con cui procedono i lavori per il ripristino della passeggiata Roberto Bruzzone e il “paragone” con gli interventi anche nei giorni festivi a Pegli suscita il malcontento.

A scatenare la protesta le immagini, pubblicate sulle pagine social del quartiere di Pegli, di foto che ritraggono personale al lavoro sul lungomare, di domenica mattina, per ripulire l’accesso al mare e alla spiaggia. Un’attenzione al quartiere che non riguarderebbe invece Voltri.

“Probabilmente c’è chi pensa che Voltri sia un quartiere di serie B – protestano alcuni gruppi di Voltresi o forse a Pegli abitano persone “più importanti”, fatto sta che se a Pegli serve pulire l’accesso alla spiaggia si lavora anche di domenica mattina mentre a Voltri i lavori per la passeggiata sembrano durare in eterno e tra poco ci sarà il problema dell’accesso alla spiaggia”.

Polemiche a parte, residenti e operatori chiedono che vengano quantomeno aperti dei “varchi” per consentire il passaggio dei bagnanti e date certe per il termine dei lavori.

Richiesta che riguarda – anche quest’anno – la Spiaggia dei Bambini che attende con ansia di poter iniziare la stagione ma ancora non ha neppure l’accesso libero al tratto di arenile.

“In qualche modo è anche colpa nostra – scherzano i voltresi – perché non abbiamo eletto nemmeno un assessore ma non pensavamo fosse necessario avere qualcuno da chiamare per avere quello che viene invece garantito a chi abita solo a qualche chilometro da qui”.