Genova – Tardo pomeriggio da incubo lungo le autostrade della nostra regione, dove si segnalano diverse code che stanno coinvolgendo centinaia di automobilisti e trasportatori che sono bloccati da diverso tempo nel traffico.

La causa è ancora l’incidente che si è verificato questa mattina in A10 nei pressi dell’uscita del casello di Genova Pra’ nella carreggiata che viaggia in direzione Ventimiglia. A diverse ore di distanza dall’accaduto, la situazione non è ancora rientrata e rimangono chiusi i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli proprio in direzione ponente.

Questo sta paralizzando il traffico sia lungo le strade urbane che in autostrada. La situazione più difficile si registra proprio in A10 tra l’allacciamento con l’A7 e il luogo dell’incidente, dove si segnalano addirittura 10 chilometri di coda.

Ripercussioni anche in A7 all’ingresso del casello di Genova Ovest e nella zona del bivio A12/A7. Sempre in A10, ma nella direzione opposta, 1 km di coda tra Albisola e Celle Ligure.