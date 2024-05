Genova – Ci sarebbe anche l’ex senatore ed editore dell’emittente Tv Primocanale Maurizio Rossi tra le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta su presunte corruzioni e tangenti che hanno portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, oggi presidente della multi utility Iren e dell’imprenditore e terminalista Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e attuale presidente del Livorno Calcio. A darne notizia l’agenzia Ansa

Secondo le prime sommarie informazioni l’emittente potrebbe aver avuto un ruolo nella diffusione di spot e trasmissioni in favore di altri soggetti coinvolti nelle indagini.

In mattinata, nelle informazioni diffuse dalla Procura si era parlato di un presunto finanziamento illecito da parte di un rappresentante di Esselunga alla campagna elettorale in cambio di buoni rapporti per le pratiche per la realizzazione di supermercati in Liguria ed in particolare a Sestri Ponente e a Savona.

Tutti elementi al vaglio degli inquirenti e che dovranno poi trovare conferma nelle prove che verranno raccolte nel proseguo delle indagini.