Genova – Sale a sei il numero dei tifosi arrestati a seguito degli scontri e delle aggressioni tra supporter di Genoa e Sampdoria degli ultimi due giorni.

Ieri l’arresto di quattro tifosi blucerchiati in un bar di via Oberdan a Nervi dove è divampata una furiosa lite con due tifosi genoani.

Nella rissa le due persone sono rimaste ferite.

Altre due persone sono indagate a seguito delle indagini sul materiale video e fotografico raccolto dalla Digos a seguito degli scontri in piazza Alimonda dove è scoppiato il pandemonio dopo che si è sparsa la voce di una “caccia al blucerchiato” da parte dei tifosi rossoblu.

La sensazione è che nelle prossime ore possano scattare altri fermi anche nella tifoseria del Genoa.

Nel frattempo, però la tensione tra opposte tifoserie sembra crescere di ora in ora.