Correnti fredde provenienti da nord puntano verso l’Italia e sulla Liguria è atteso tempo decisamente instabile con rovesci e temporali.

Da mercoledì ritorneranno condizioni più stabili, anche se non mancherà qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 7 Maggio 2024

Fino al mattino sviluppo di rovesci e temporali tra savonese e genovesato, fenomeni che potranno risultare intensi e stazionari, determinando così cumulate elevate. Sul resto della regione nuvolosità irregolare con la possibilità di rovesci intermittenti.

Nel corso del pomeriggio tempo spiccatamente instabile con il transito di rovesci e temporali sparsi, in graduale concentrazione nelle aree interne. In serata progressivo esaurimento dei fenomeni con le prime schiarite lato costa.

Venti fino a metà giornata deboli o moderati, con raffiche fino a tesi/forti, da sud-est sul centro-levante e tra deboli e moderati da nord sul ponente, poi deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. In serata tenderanno a disporsi da nord.

Mare generalmente mosso, in calo a poco mosso solamente nelle ore centrali.

Temperature minime in calo a ponente, stazionarie od in lieve aumento altrove. Massime stabili.

Sulla costa temperature minime tra +11/+15°C e massime tra +16/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+12°C e massime tra +11/+17°C