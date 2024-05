L’intensa perturbazione che ha interessato il nord Italia si sposta verso nord-est. Sulla Liguria tempo in miglioramento, anche se non avremo ancora un po’ di instabilità nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 Maggio 2024

Nubi sparse al mattino sul settore centro-orientale con qualche rovescio nelle aree interne, più sereno il tempo a ponente.

Nel corso del pomeriggio ulteriore miglioramento con sole ben presente quasi ovunque. Resterà qualche nube solo nelle aree interne del levante e sull’estremo Imperiese, ma senza fenomeni.

Venti moderati o forti da sud-ovest su tutta la regione, in progressivo calo dalla sera,

Mare molto mosso, localmente agitato al largo, in calo dalla sera.

Temperature in lieve calo le minime, in aumento le massime.

Costa: Min: +12/+15°C – Max: +20/+24°C

Interno: Min: +3/+8°C – Max: +14/+20°C