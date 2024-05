Genova – Emergono nuove indiscrezioni sulle indagini avviate dalla magistratura per identificare la presunta “Talpa” che avrebbe informato gli indagati delle intercettazioni.

I magistrati del team che indaga sul presunto giro di mazzette e favori che ha fatto scattare l’arresto per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per il suo capo di Gabinetto Matteo Cozzani per l’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Signorini e per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, avrebbero scoperto che, ad un tratto, dopo diverse “visite” della guardia di Finanza sullo yacht di Spinelli per cambiare le microspie e ricaricarle, i finanziari avrebbero notato la presenza di una guardia giurata che restava a sorvegliare l’imbarcazione tutta la notte.

Una “novità” ed un atteggiamento che avvalorerebbe il sospetto che gli indagati siano stati informati da una talpa delle indagini che venivano condotte e della possibilità che le forze dell’ordine installassero microspie nei luoghi degli incontri.

Un consigliere comunale è già sotto inchiesta ma si sospetta che la Talpa avesse ottime entrature per conoscere particolari riservati delle intercettazioni.