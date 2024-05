Genova – Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di morte la donna di 40 anni travolta da un’auto mentre attraversava la strada in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna è stata sbalzata a terra dall’auto ed è rimasta a terra sanguinante. Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la ferita è stata stabilizzata e trasferita con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino dove i medici hanno escluso lesioni interne trovando però alcune fratture.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale sezione infortunistica che hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’incidente e a stabilire le responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto mentre attraversa la strada.