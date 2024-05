Genova – Malore fatale per un’anziana pensionata che si è sentita male dopo essere entrata in un bar della zona di piazza Tommaseo alla Foce.

La donna, una pensionata di 87 anni si è sentita male all’interno del locale e subito le persone presenti le hanno prestato soccorso chiamando il 118 per chiedere l’intervento di una ambulanza.

All’arrivo del mezzo, però, la donna era già deceduta e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica d quanto successo e per raccogliere le testimonianze delle persone presenti per accertare se la donna sia entrata nel locale perché si sentiva già male e cercava aiuto o se, invece, il malore è stato successivo.