Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, poco prima della mezzanotte in via della Marina.

Una donna che si trovava sui sedili posteriori di un taxi momentaneamente fermo ha visto avvicinarsi alla macchina uno sconosciuto, che ha improvvisamente aperto la portiera e ha strappato il cellulare dalle sue mani.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, mentre il malvivente ha fatto perdere rapidamente le proprie tracce. La vittima ha descritto l’uomo, un 26enne, ai poliziotti, che l’hanno rintracciato poco dopo in via San Lorenzo: per lui sono scattate le manette.