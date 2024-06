Chiavari – Un’asta benefica per aggiudicarsi la maglia del portiere dell’Entella Andreaa Paroni per raccogliere fondi per la clownterapia per i bambini.

Arriva un supporto dal mondo del calcio ai servizi di clownterapia dell’Associazione VIP Camuggi, che si occupa di attività di clownterapia nel levante ligure all’interno di strutture sanitarie, per regalare compagnia e un pizzico di buonumore a pazienti e famiglie nei periodi più difficili per la salute.

Il progetto Atleti al tuo fianco, che muove in Italia lo sport per attività di sensibilizzazione

oncologica, ha infatti organizzato un’asta di supporto all’attività di Vip Camuggi, mettendo in palio la maglia di Andrea Paroni, storico portiere dell’Entella e da anni testimonial del progetto curato dal medico chirurgo Alberto Tagliapietra.

La maglia sarà all’asta fino alla giornata di domani lunedì 4 giugno sul portale Memorabid al link https://www.memorabid.com/auction/25707: alla base d’asta di 50 euro si può compiere un gesto per aggiudicarsi un cimelio ma con il grande obiettivo di aiutare un’associazione che sul territorio si impegna ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tante persone in difficoltà