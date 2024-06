Genova – Fondazione Ansaldo, come ogni anno, il 7 giugno parteciperà a La Notte degli Archivi, iniziativa di Archivissima, il cui tema per il 2024 è “Passioni”.

Per l’occasione la Fondazione ha organizzato, presso la propria sede alle ore 18.00, la proiezione gratuita del docufilm «Giotto – Il Novecento proletario di Giordano Bruschi» realizzato dai registi Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli.

Il documentario vuole restituire, tramite il racconto diretto del protagonista (classe 1925), alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale, rievocando le tante battaglie per l’emancipazione dei lavoratori che lo hanno impegnato negli anni. A completare il documentario, oltre le riprese di Bruschi all’interno di uno degli stabilimenti di Ansaldo Energia, sono le immagini attuali del protagonista che fa ritorno nei luoghi della memoria e materiali archivistici provenienti sia dalla sua raccolta personale che da istituzioni quali: Fondazione Ansaldo (per la maggior parte); Camera del Lavoro Genova; Cgil Nazionale Roma; Anpi Genova e Liguria; Anpi Ansaldo Energia; Anpi Sestri Ponente; Istituto Storico delle Resistenza della Liguria; Istituto Gramsci di Roma; Istituto Storico della Resistenza di Torino; Archivio storico della Camera dei Deputati; Archivio Storico Foto Omnia; Archivio storico de Il Secolo XIX; Fratelli Frilli Editori e della Biblioteca Civica Berio di Genova.

Seguirà un dibattito con il protagonista, i registi e i Responsabili degli Archivi e della Cineteca di Fondazione Ansaldo, Claudia Cerioli e Pietro Repetto.

Ingresso gratuito

Venerdì 7 giugno, ore 18.00

Obbligo di prenotazione a: info@fondazioneansaldo.it