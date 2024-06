Savona – Restano delicate, all’ospedale San Paolo, le condizioni del bambino di 9 anni ferito in modo grave, ieri sera, mentre giocava con amici nel campetto di via Nostra Signora dell’Olmo.

Pe cause ancora da ricostruire il bambino è caduto violentemente a terra ed ha battuto la testa sul terreno riportando un grave trauma cranico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 e sul posto sono rapidamente intervenuti i volontari della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118.

Il bambino è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Paolo dove i medici si sono riservati la prognosi.

Dopo gli esami medici si deciderà l’eventuale trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, se il campetto disponga delle misure di sicurezza previste per legge negli spazi dove giocano i bambini e le eventuali responsabilità di quanto avvenuto.