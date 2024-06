Sanremo – Aggredito e malmenato in pieno giorno, per strada, per rubargli la catenina d’oro. Brutale aggressione ieri sera, in via Roma, per un ragazzino di 12 anni che è stato assalito da due malviventi che volevano rubargli il gioiello portato al collo.

La scena, brutale, è avvenuta intorno alle 18,30, in pieno giorno e in una zona molto frequentata.

Il ragazzino passeggiava con la madre quando i due malviventi si sono avvicinati pretendendo la consegna della collanina d’oro. Visto che il ragazzino tentennava i due lo hanno aggredito con pugni e calci tra il terrore dei presenti.

In breve la collana è stata strappata e i due si sono allontanati velocemente ma alcuni passanti avevano già chiamato le forze dell’ordine e in breve i carabinieri sono arrivati in zona ed hanno fermato i sospettati ed hanno acquisito le registrazioni video delle telecamere della zona che serviranno da prova per il processo.

I due verranno quasi certamente condannati per rapina.

Nulla però restituirà la tranquillità al ragazzino e alla madre che sono stati protagonisti e vittime della brutale aggressione.