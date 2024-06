Albenga (Savona) – Aveva preso di mira il residence Aurora ed aspettava il buio per prendere d’assalto le camere per derubarne gli ospiti.

I carabinieri della stazione di Albenga hanno scoperto e arrestato il ladro seriale che era diventato l’incubo degli ospiti e dei gestori del residence.

Si tratta di un giovane di 24 anni che è sospettato di essere l’autore di numerosi blitz nella struttura ricettiva.

E’ stato proprio il titolare a chiamare le forze dell’ordine dopo essere riuscito ad individuare l’uomo che stava scavalcando una paratia posta tra due balconi.

Una volta fermato e condotto in caserma, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione trovando vari oggetti e capi di abbigliamento rubati in due camere.

Il giovane è sospettato di aver colpito almeno in quattro occasioni all’interno del Residence.

Scavalcava il mur perimetrale e forzava una delle finestre del locale Bar e poi si impossessava di quello che trovava, dagli alimenti ai telefoni cellulari, agli indumenti, orologi e oggetti di valore.

Il bottino è stimato in almeno 4mila euro e parte della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.