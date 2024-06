Genova – In occasione delle prossime elezioni europee, per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali, i servizi provinciali a chiamata “Chiama il bus” e la linea integrativa i22 di Genova saranno in servizio anche domenica 9 giugno, con le modalità di seguito indicate.

Servizi provinciali a chiamata “Chiama il bus”

Si potranno prenotare, come di consueto, telefonando al numero verde 800 499 999, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (dal lunedì al sabato) per richiedere una corsa da effettuarsi tra le ore 06:00 e le ore 20:00 di domenica 9 giugno.

Si ricorda che il servizio è attivo nei comuni di Bargagli, Borzonasca, Casarza Ligure, Cogorno, Davagna, Mezzanego, Ne, Recco, Serra Riccò e Valbrevenna.

Linea integrativa i22 (Largo Merlo – Via Edera – Poligono Quezzi)

• Direzione Via Edera

08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45

15.00 15.25 15.50 16.15 16.40 17.05 17.30 17.55 18.20 18.45

• Direzione Largo Merlo

08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50

15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50