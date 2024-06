Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di circa 20 anni accoltellato ieri sera, mercoledì 5 giugno, in piazza Rissotto, nel quartiere di Bolzaneto.

L’aggressione intorno alle 20,30 quando il giovane è stato colpito da diversi fendenti uno dei quali al torace.

L’aggressore è poi fuggito lasciando la vittima a terra, in un lago di sangue. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine componendo il 112 e sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino insieme alla volante della polizia.

Il ragazzo è stato intubato e stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire i motivi dell’aggressione e per identificare l’autore che potrebbe essere già braccato.

Sequestrate anche alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini.