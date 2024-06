Varazze (Savona) – Sono proseguite per tutta la notte, nella zona di Casanova, alle spalle della cittadina di Varazze, le ricerche dell’anziana dispersa da ieri sera, mercoledì 5 giugno, e che non ha fatto ritorno a casa.

A dare l’allarme i familiari che si sono resi conto che la donna, che da qualche tempo avrebbe evidenziato i sintomi dell’Alzheimer, è uscita dall’abitazione per allontanarsi in fretta senza lasciar detto a nessuno dove stava andando.

Per tutta la serata e per la nottata, squadre di volontari, dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno battuto la zona, sentiero per sentiero, cercando di ritrovare sana e salva la donna.

Sul posto sono arrivate anche le unità cinofile e quelle con i droni e nelle prossime ore proseguiranno le ricerche anche dall’alto e con l’ausilio delle straordinarie capacità dei cani molecolari.

La donna vestiva abiti di colore verde e l’appello dei familiari e delle forze dell’ordine è di chiamare subito il 112 se la si dovesse avvistare e di restare in comunicazione seguendo la persona in contatto visivo in modo da poter dare indicazioni sui suoi eventuali spostamenti.