Il temporaneo consolidamento dell’alta pressione sull’Italia porterà una giornata più stabile sotto il profilo delle condizioni meteo, con un sensibile miglioramento che, purtroppo sarà altrettanto temporaneo visto l’arrivo di un nuovo peggioramento, con temporali e pioggia, nella giornata di domani, domenica 9 giugno. La settimana inizierà con altra instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 Giugno 2024

Al primo mattino residue nubi basse sul settore centro-occidentale in attenuazione, In prevalenza soleggiato o velato altrove.

Nel pomeriggio infittimento della copertura medio-alta con il sole che potrebbe a tratti restare visibile come dietro un vetro smerigliato.

Non si esclude qualche goccia di pioggia mista a sabbia desertica sotto gli addensamenti più compatti. Attenuazione della nuvolosità dopo il tramonto.

Venti deboli o moderati da sud-est

Mare poco mosso o localmente mosso.

Temperature in lieve aumento sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +19/+22°C – Max: +23/+27°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+17°C – Max: +18/+26°C