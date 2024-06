Genova – Ancora uno stop delle corse della Funicolare Zecca_Righi questa mattina, dalle 9 alle 15 a causa di lavori di manutenzione sulla linea.

A comunicarlo AMT che segnala che sarà attivo un servizio alternativo di navetta (F2).

La funicolare Zecca – Righi si ferma per consentire i lavori di taglio e sfalcio del verde pubblico presente lungo la linea.

La linea si ferma alle 9 del mattino e riprende il servizio a partire dalle ore 15.

Previsti disagi per chi utilizza la linea per gli spostamenti.