Genova – Proseguono le segnalazioni di furti nei pressi di tavolini e dehors del centro città. Gli ultimi fatti sono avvenuti nella giornata di ieri.

Uno di questi, avvenuto in via San Vincenzo, ha portato all’arresto di un 24enne che stava cercando di appropriarsi di una borsa. Un poliziotto fuori servizio che stava passando di lì, vedendo la scena, ha urlato in modo da spaventare il malvivente, che si è subito messo in fuga. Una pattuglia l’ha raggiunto in via Ricci dove è stato arrestato.

Due fatti analoghi sono accaduti poche ore dopo in piazza Colombo e in via XX Settembre. In questo caso, però, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla loro identità e rintracciarli.