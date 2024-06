Una nuova perturbazione è in arrivo a partire dal pomeriggio con il ritorno delle nuvole e di possibili piovaschi.

Le condizioni meteo dovrebbero peggiorare almeno sino a venerdì con passaggi nuvolosi accompagnati da pioggia carica di “sabbia” rossa di origine desertica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 Giugno 2024

Al mattino cielo in prevalenza sereno o al più velato.

Nel corso del pomeriggio aumento generale della nuvolosità su tutta la regione e cielo “lattiginoso” a causa della presenza della sabbia in quota.

A partire dal tardo pomeriggio non si escludono isolati sgocciolii o brevi rovesci.

Venti a raffiche da N-NE fino a 50-60km/h davanti all’Imperiese e sui capi esposti, deboli o moderati prevalentemente a carattere di brezza altrove.

In serata rinforzo generale del vento.

Mare molto mosso sull’Imperiese, poco mosso o appena mosso altrove

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +17/+21°C – Max: +25/+30°C

Nel’interno temperature minime tra +7/+13°C – Max: +22/+32°C