Genova – Sta suscitando una forte discussione e molte iniziative benefiche l’appello lanciato sulla piattaforma di GoFoundMe per aiutare Oriella, una genovese di 73 anni costretta a vivere nella sua auto da febbraio scorso, dopo essere stata sfrattata a seguito della morte del marito e dell’impossibilità a pagare un affitto a prezzi di mercato. Un caso di cui si è occupata la Redazione di LiguriaOggi.it qui.

Le iniziative di provati in suo aiuto si moltiplicano come le polemiche, anche politiche, sulla vicenda e sul mancato intervento delle istituzioni.

Il consigliere del Municipio IV Federico Giacobbe recente candidato alle elezioni Europee circoscrizione nord-ovest per Azione ha lanciato strali, sui social contro chi userebbe parole di costante propaganda senza poi, però, far nulla di concreto.

“Mentre la politica chiusa in aula si scontra sul fascismo e su “Bella ciao” – scrive Giacobbe – qua fuori la vita vera va avanti e ci sono persone che sono costrette a dormire in macchina perché prendono una pensione di 500 euro o anche meno”.

Persone come la Signora Oriella che ha 73 anni e dopo avere perso il marito ed avere subito diverse gravi disavventure non ha più nulla.

“Questa sarebbe l’Italia dei Patrioti e dei “prima gli Italiani”? – si domanda Giacobbe – no questa è certamente l’Italia degli slogan che si dimentica di chi ha trascorso quasi una vita intera lavorando e pagando le tasse e che si ritrova abbandonato a se stesso perché qualcosa è andato storto, quel qualcosa che potrebbe capitare ad ognuno di noi. Ho naturalmente mosso immediatamente la macchina operativa dell’assistenza ,mi auguro che possa dare risposte concrete al più presto”.