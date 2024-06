Genova – Nuovo allarme bomba nel capoluogo ligure e ancora strade chiuse e traffico bloccato per consentire l’intervento degli artificieri.

Dopo l’allarme bomba di ieri, in piazza della Nunziata, con il ritrovamento di un “sospetto” pacco contenente in realtà appunti di uno studente universitario, gli esperti anti bomba delle forze dell’ordine sono stati chiamati oggi per un trolley abbandonato all’interno dell’ascensore che collega via XX Settembre a corso Andre Podestà e al Ponte Monumentale che passa proprio sopra la strada.

La segnalazione di alcuni passanti ha fatto attivare l’emergenza, iniziata con un poco chiaro messaggio diffuso dalla rete di allerta del Comune di Genova che parla genericamente di strade chiuse per una “anomalia” (???) come se il motivo reale fosse un segreto inconfessabile.

Il transito è stato bloccato in via XX, tra via Fieschi, via Galata e via Foscolo e in corso Podestà nel tratto all’altezza del ponte monumentale.