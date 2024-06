Genova – Indagini in corso sul ritrovamento, nel cortile di un condominio, del corpo senza vita di un giovane di 34 anni.

La macabra scoperta da parte dei residenti del palazzo di via La Spezia, nel quartiere di Sampierdarena, che, ieri sera, si sono affacciati dopo aver sentito un tonfo. Il cadavere dell’uomo giaceva a terra e subito sono scattate le richieste di aiuto al 118 e alle forze dell’ordine.

Purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza, per il 34enne di origini ecuadoriane non c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio in attesa dell’autopsia e sul caso è stata aperta un’indagine per accertare se l’uomo si sia gettato volontariamente dal muraglione della via sovrastante o se, invece sia caduto incidentalmente o, peggio, se sia vittima di un omicidio.

Dalle prime informazioni raccolte sembra infatti che l’uomo, J.D. sia precipitato dalla soprastante via Magellano e che alcuni oggetti personali siano stati rinvenuti lontano dal corpo e potrebbero essere stati lanciati da qualcuno.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutte le telecamere della zona e che potrebbero aver registrato elementi utili a chiarire la vicenda e stanno ascoltando amici e parenti per accertare se ci siano motivi per i quali l’uomo potrebbe aver deciso di farla finita o, ancora, se avesse delle questioni aperte con qualcuno che potrebbe averlo spinto giù dal muraglione.

Altri elementi preziosi, come eventuale assunzione di alcolici, arriveranno dall’autopsia.