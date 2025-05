Cosseria, incidente sulla sp28: un motociclista all’ospedale

Cosseria (Savona) – Un incidente si è verificato questa mattina, venerdì 2 maggio, lungo la strada provinciale 28bis nel tratto compreso tra Carcare e Millesimo, nel territorio comunale di Cosseria.

Secondo quanto appreso, un uomo che stava viaggiando a bordo della sua moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo ferito e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Fortunatamente, nonostante le ferite e le contusioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai militi del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo: dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, che è stato gestito dagli agenti sul posto.

