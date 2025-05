Taggia, anziano ferito trovato in strada, appello ai testimoni

Taggia (Imperia) – Un anziano trovato per strada ferito e pieno di lividi e un appello dei familiari per cercare di capire cosa sia successo. Proseguono le indagini sul misterioso episodio avvenuto lo scorso 29 aprile in zona Sempreviva, nei pressi della rotondina. Una persona anziana è stata soccorsa per strada da passanti ed i familiari, giunti di corsa sul posto, hanno trovato l’uomo pieno di lividi e di ferite ma con la bicicletta spinta a mano ed a prima vista del tutto intatta.

La persona è stata ricoverata in ospedale dove i medici hanno tracciato una situazione molto grave e hanno indotto il coma farmacologico per agevolare le cure.

I figli dell’uomo hanno lanciato un appello sui social per cercare eventuali testimoni che possano rivelare cosa sia successo al padre, probabilmente vittima di una aggressione o di un incidente.

“Nostro padre, martedi 29/4 è stato trovato nei pressi della rotondina zona Sempreviva, con il volto tumefatto e la sua bici(intatta) spinta a mano. Purtroppo dall’ ospedale di Sanremo è emerso un quadro disastroso ed ora si trova in coma farmacologico presso il reparto di rianimazione dell’ ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con lesioni multiple gravissime. Noi figli chiediamo l’aiuto di tutti voi.Se eventualmente qualcuno avesse visto o notato qualcosa di anomalo il giorno martedì 29 aprile, tra le 11 e le 11:30 circa nel tratto cimitero Taggia – rotondina Sempreviva potesse comunicarcelo per ricostruire la dinamica di ciò che potrebbe essergli successo ed eventualmente attribuire la responsabilità a terzi”.

I familiari hanno presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri per chiedere l’acquisizione delle registrazioni video di alcune telecamere presenti in zona ma confidano che qualcuno possa aver visto cosa è realmente successo e possa darne informazione alle forze dell’ordine anche in forma anonima.