Arenzano (Genova) – Bonifica ancora in atto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia perl’incendio divampato questo pomeriggio a bordo di un camion che trasportava carbonella tra Arenzano e Genova. Fortunatamente i conducente del mezzo si è accorto che usciva del fumo dal rimorchio e si è fermato mettendo poi in salvo la motrice mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco e la polizia stradale.

I pompieri hanno individuato l’origine dell’incendio, nel carico di carbonella. A bruciare uno dei sacchi più in basso.

Grazie alla rimozione del materiale è stato possibile raggiungere le fiamme e porlo sotto controllo.

Il rimorchio non ha subito danni. L’autostrada è rimasta aperta a corsie ridotte.

In appoggio dalla sede centrale anche l’autobotte e il carro con la riserva di aria respirabile