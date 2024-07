Genova – Torna ad accendersi, dopo tanto tempo, l’insegna luminosa del Palasport della Fiera di Genova.

Prove generali per la presentazione alla città, lunedì 8 luglio, del nuovo Palasport che è stato completamente rinnovato ed ampliato per rispondere alle nuove esigenze sportive ma anche per accogliere un nuovissimo centro commerciali.

E’ il vice Sindaco Pietro Piciocchi a salutare l’evento postando la foto sui social