La presenza di aria fresca in quota e aria umida nei medio-bassi strati mantiene una situazione meteorologica relativamente instabile sulla Liguria, caratterizzata dal passaggio di una nuvolosità a tratti anche compatta, accompagnata da locali rovesci o temporali.

La situazione rimarrà invariata fino a giovedì, quando correnti più secche settentrionali e un aumento dei valori pressori determineranno un graduale miglioramento e un aumento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

Martedì 2 luglio 2024

Ampi spazi soleggiati al mattino

Nubi in aumento nel corso della giornata, con possibili fenomeni sul Levante e sull’estremo Ponente nel pomeriggio, in esaurimento entro sera.

Parziale nuvolosità in serata.

Venti moderati o forti settentrionali sul Centro-Ponente al mattino, in indebolimento nel corso della giornata; deboli variabili altrove

Mare mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione sul Centro-Ponente

Mercoledì 3 luglio 2024

Instabilità sparsa al mattino, con fenomeni più probabili a Ponente.

Piogge e rovesci alternati a spazi soleggiati nel pomeriggio.

Migliora in serata.

Venti moderati settentrionali al mattino, poi in lieve indebolimento nel corso della giornata

Mare mosso a Levante, poco mosso altrove