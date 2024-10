Genova – Rischia di causare disagi anche in Liguria lo sciopero del personale del gruppo Fs indetto per domani, sabato 6 luglio 2024 e per domenica 7 luglio.

L’agitazione inizierà alle ore 21 del 6 luglio per terminare alle 21 di domenica 7 e sono previste cancellazioni totali e parziali con conseguenti ripercussioni sul servizio

Lo sciopero è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome a livello nazionale e potrebbe avere conseguenze anche su Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.