Genova – Ha riaperto ieri, venerdì 5 luglio 2024, il ristorante X-Sushi di piazza Corvetto, chiuso nei giorni scorsi, in via cautelativa, su disposizione della ASL 3. Riapertura salutata da un cospicuo numero di clienti che hanno confermato la fiducia nell’operato dello staff.

Il ristorante è pronto ad accogliere nuovamente i suoi clienti con rinnovato impegno verso la qualità e la sicurezza alimentare ed è l’unico che, sino ad ora, ha ammesso quanto avvenuto inviando una comunicazione alle Redazioni dei quotidiani locali. Un gesto di trasparenza lodevole in un panorama di chiusure numerose ma di poche “ammissioni”.

Altrettanto trasparente il resoconto dei fatti: nei giorni scorsi, l’ASL 3 aveva ordinato la temporanea chiusura del ristorante X-Sushi in seguito a un episodio che ha coinvolto due clienti. Questi ultimi avevano riportato sintomi di mal di pancia e si erano rivolti alle cure dell’ospedale Galliera, supponendo una possibile correlazione con quanto avevano consumato presso il ristorante, che peraltro quella sera aveva servito circa 150 coperti.

L’intervento dell’ASL 3 aveva portato alla rilevazione di riso bollito ancora caldo nelle cucine del ristorante, che avrebbe potuto contenere tracce di “Bacillus Cereus”, un batterio comunemente rinvenibile in varie qualità di cereali.

In via precauzionale, l’ASL aveva disposto quindi la chiusura temporanea del locale.

I due pazienti sono stati recentemente dimessi, dopo che è stata appurata l’assenza di tale bacillo all’interno dei loro apparati digerenti.

Il malessere dei due soggetti non ha avuto quindi alcuna correlazione con quanto dagli stessi mangiato presso X-Sushi, le indagini ASL peraltro non hanno portato all’individuazione di tale bacillo fra le derrate presenti nelle cucine del ristorante.

Con l’occasione della forzata chiusura – che è risultata quindi assolutamente cautelativa – il ristorante ha rinnovato tutta la pavimentazione delle cucine ed ha ottimizzato i macchinari e la produzione dei piatti.

“Siamo estremamente grati ai nostri clienti per la loro comprensione e supporto durante questo periodo”, ha dichiarato Lili Hu, proprietaria del ristorante X-Sushi, assistita dall’avvocato Luca Delle Piane.

“La sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità assoluta, e siamo impegnati a garantire che tutti i nostri standard siano rispettati al massimo livello.”

“Invitiamo tutti a visitare il ristorante X-Sushi e a godere della nostra rinomata cucina giapponese in un ambiente sicuro e accogliente”.