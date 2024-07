Genova – Un corto circuito o il gesto di un piromane per il rogo che ha distrutto un’auto, nella notte, in via Siffredi a Sestri Ponente.

A dare l’allarme, poco prima dell’alba, un passante che ha notato le fiamme che si alzavano dalla vettura parcheggiata ed ha chiamato il 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Gravi i danni ma fortunatamente nessun ferito. Le fiamme sono state spente prima che potessero estendersi ad altri veicoli.