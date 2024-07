Varigotti (Savona) – Lo hanno visto galleggiare faccia in giù per troppo tempo e sono accorsi per salvarlo ma per l’uomo recuperato ieri pomeriggio in mare non c’era ormai più nulla da fare. Tragedia sulla spiaggia di Varigotti dove un uomo è stato recuperato ormai cadavere tra lo sconcerto dei bagnanti che pensavano stesse semplicemente facendo il bagno con la muta da sub.

Portato a terra sono stati fatti dei tentativi di rianimazione ma l’uomo non ha più ripreso conoscenza e all’arrivo dell’ambulanza del 118 ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto anche i subacquei dei Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte.