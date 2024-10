Genova – Non ce l’ha fatta la bambina di 6 anni ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini dopo essere caduta nella piscina di Sesta Godano ed essere stata rianimata per quasi un’ora dal bagnino che l’ha recuperata.

La terribile notizia è stata diffusa dall’ospedale dove è stata trasferita in elicottero già in condizioni disperate.

Questo il testo della nota dell’ospedale Gaslini:

“Con profondo rammarico, la direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini comunica l’avvenuto decesso della bambina di 6 anni che era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Terapia Intensiva, essendosi da poco concluso il periodo di osservazione.

La bambina era stata trasportata al Gaslini dopo un incidente in piscina a Sesta Godano, nello spezzino. Nonostante gli sforzi tempestivi e coordinati del personale medico del 118, la piccola non è riuscita a superare la gravità della situazione”.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità delle persone che l’avevano in custodia.

La piccola era in piscina con un centro estivo organizzato per le scuole ed era accompagnata da alcuni educatori.

Le indagini chiariranno come sia possibile che la piccola sia caduta in piscina e se siano stati rispettati tutti i criteri di sicurezza della piscina e del centro estivo.