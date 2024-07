Bergeggi (Savona) – Un falco pellegrino attaccato da una coppia di gabbiani e costretto a tuffarsi in mare e poi salvato dai volontari dell’Enpa di Savona con un pedalò. Un curioso salvataggio quello messo a segno dai volontari del’Enpa Savona che ieri sono stati chiamati da una persona che si trovava in canoa accanto all’isola di Bergeggi.

L’uomo riferiva di aver visto un falco pellegrino attaccato in volo da una coppia di gabbian che lo ha costretto ad un tuffo in mare per evitare di essere ferito in modo grave dai grossi volatili.

Dopo il tuffo in mare il falco cercava di nuotare verso l’ isola con evidente difficoltà e rischiava di annegare.

I volontari dell’Enpa si sono precipitati sul posto ma non hanno trovato nessuna imbarcazione utile a raggiungere l’isola e così sino sono adattati e hanno affittato un pedalò in uno stabilimento balneare. Arrivati sotto l’ isola, il falco si era arrampicato sugli scoglie e non è stato facile recuperarlo.

Portato subito presso il CRAS a Cadibona gli veniva riscontrata la frattura della clavicola. L’animale è stato in cura e degenza e riabilitazione al nostro centro e quando ha ripreso le forze e ha dimostrato il suo forte carattere è stato liberato.