Genova – Una grata che cede e un anziano che precipita, per un altezza di circa 3 metri, nel vuoto. E’ successo oggi, intorno alle 13,30 ad uno sfortunato pensionato di 80 anni che passeggiava in via Giovanni Battista Torre, nel quartiere di Sestri Ponente.

Per cause ancora da accertare, la grata che copre un’intercapedine, ha ceduto di schiando e l’anziano che passava proprio sopra, è stato risucchiato nel vuoto.

Cadendo l’uomo ha riportato un brutto trauma cranico e diverse fratture ed è stato soccorso da passanti che hanno assistito increduli alla scena.

Sul posso sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e dopo che i pompieri lo hanno recuperato con una speciale barella anti trauma lo hanno affidato al personale dell’automedica e all’ambulanza che lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Indagini in corso per accertare la causa del cedimento della grata e i Cittadini chiedono che tutte le strutture di quel tipo vengano periodicamente verificate e certificate e che sia possibile verificare quando sono avvenuti gli ultimi controlli su una mappa cittadina pubblica.

Solo pochi giorni fa una lastra di un marciapiede di corso Europa ha ceduto improvvisamente inghiottendo una donna con la sua bambina e solo per un caso fortuito le due sono uscite praticamente indenni dalla caduta.