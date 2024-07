Genova – E’ stato ritrovato nella notte dalle forze dell’ordine l’uomo di 64 anni, uscito dall’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove era ricoverato per scomparire nel nulla. Molti gli appelli condivisi sui social per chiedere aiuto per cercare la persona che sta attraversando un momento delicato e non sta bene.

Fortunatamente nella notte la buona notizia del ritrovamento che fa chiudere l’emergenza.