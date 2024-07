Ospedaletti (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 20 anni coinvolto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina in corso Regina Margherita. Il ragazzo era alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un altro giovane quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi prima contro in palo e poi contro un’auto in sosta.

A far scattare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito all’incidente ed hanno chiamato il 112 che ha inviato l’ambulanza e poi l’elicottero Grifo in funzione di eliambulanza.

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato in elicottero in ospedale dove sono state riscontrate alcune brutte lesioni.

Il secondo giovane è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Sanremo ma le sue condizioni sarebbero meno gravi. I medici hanno attribuito il codide giallo.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto ed eventuali responsabilità ma al momento non risultano altri veicoli coinvolti.