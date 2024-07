Genova – A inaugurazione del Palasport avvenuta “spunta” la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto alcuni giorni prima dell’evento e di cui si ha notizia solo adesso.

Un operaio di 31anni è caduto da un’altezza di circa 3 metri finendo ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. La Magistratura ha sequestrato una zone del cantiere per indagini.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente e l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

L’incidente sarebbe avvenuto nella zona dove verranno installate le scale mobili che consentiranno di salire e scendere dai vari piani del Palasport.

Una brutta caduta che poteva avere ben altre conseguenze e che ha fatto scattare i controlli della Asl 3 e dell’ispettorato del Lavoro per accertare il corretto rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro che avrebbero dovuto impedire la caduta.

Sin indaga inoltre su un presunto doppio sub appalto che potrebbe aver ridotto tempistiche e portato confusione nel cantiere.