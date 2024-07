Lavagna – Un pensionato di 84 anni è deceduto per il covid all’ospedale di Lavagna e la Asl4 chiavarese torna a invitare le persone a rischio a vaccinarsi. L’allarme è scattato con il nuovo decesso per le conseguenze di una grave infezione da SARS-CoV2 e polmonite interstiziale bilaterale. La Asl ha diffuso una nota nella quale torna ad invitare le persone a rischio (anziani e malati cronici) a sottoporsi a vaccinazione considerato che, finita la pandemia, il numero delle persone coperte dalla protezione del vaccino è calato in modo preoccupante.

”Il direttore sanitario – si legge nella nota – nell’ esprimere vicinanza alla famiglia del paziente precisa che le segnalazioni pervenute a livello nazionale di una relativa crescita delle infezioni respiratorie, comprese quelle sostenute da Coronavirus dimostrano da una parte la natura non stagionale della circolazione di numerosi agenti patogeni e dall’altra l’importanza di mantenere adeguato il livello di osservazione sanitaria e l’adozione delle misure preventive capaci di contenere la diffusione di malattie respiratorie contagiose in particolare negli ambienti frequentati da popolazione suscettibile per patologie e fragilità. Giova quindi – conclude la nota – raccomandare ancora una volta per i pazienti fragili e gli anziani una copertura vaccinale aggiornata”.