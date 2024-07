Laigueglia (Savona) – Correre, camminare a passo svelto o anche solo passeggiare al fresco prima del sorgere del sole. Torna puntuale come ogni anno la “Mezz’ora all’alba”. E’ promossa il 13 luglio 2024 dalla ASD QuiLaiguegliaE30 in collaborazione del Comune di Laigueglia.

Si tratta di una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero di circa 10 chilometri con partenza e arrivo al molo di Laigueglia.

«E’ adatta a tutti, dagli appassionati della corsa a chi viene solo per passeggiare o per fare colazione», fanno sapere gli organizzatori.

La partenza della “Mezz’ora all’alba” è alle 5,25 dal molo centrale da dove si parte per questo percorso andata e ritorno lungo la Baia del Sole.

L’organizzazione consiglia di fermarsi per fotografare il sole che sorge sul mare.

All’arrivo, come sempre, è prevista una rigenerante colazione sul mare offerta da QuiLaigueglia attende tutti i partecipanti.

La quota di iscrizione di 15 euro si riceve anche sul conto intestato QuiLaigueglia Etrenta presso la BPer di Alassio, col seguente IBAN: IT55P0538749240000047204518.

Il ricavato della manifestazione andrà alla Bastapoco odv.

Prima della gara sarà aperto uno stand in piazza Marconi per le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara.

La mattina del 13 luglio, dalle 4 l’organizzazione sarà in piazza Garibaldi ad aspettare i partecipanti, per le ultime iscrizioni e le ultime consegne.

In occasione della “Mezz’ora all’alba”, “A.M.A. Laigueglia” proporrà la marcia acquatica.