Il passaggio di una perturbazione a Nord della Liguria avrà nelle prossime ore una parziale influenza anche sulle condizioni meteo della Liguria. Tra oggi, venerdì 12 luglio e sabato previste condizioni di variabilità con qualche breve rovescio. Un nuovo deciso miglioramento è atteso per domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 12 Luglio 2024

Al mattino nubi sparse concentrate essenzialmente sul settore centro-occidentale della regione con qualche piovasco non escluso sull’estremo Imperiese e le Alpi Liguri, più soleggiato a levante.

Nel pomeriggio transiti temporaleschi sul Piemonte potrebbero sfiorare i versanti padani centro-occidentali con qualche piovasco occasionalmente accompagnato da qualche colpo di tuono.

Tempo asciutto sul resto della regione con nubi basse più serrate in serata sul settore centrale della costa, associate a locali pioviggini prima di notte.

Venti da moderati o forti da sud sui versanti padani centro-occidentali (marino) con punte di 60-70 km/h. Ventilazione moderata sempre meridionale sul resto della regione.

Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata.

Temperature minime in aumento, massime in contenuto calo

Sulla costa temperature minime tra +21/+23°C e massime tra +25/+27°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+19°C e massime tra +21/+26°C