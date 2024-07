Genova – I carabinieri del nucleo operativo di San Martino hanno arrestato due volte in poche ore due spacciatori di 33 e 46 anni che operavano in via Galata, centralissima via del Centro cittadino.

I due, già con altri precedenti, erano stati sorpresi a cedere 6 grammi di cocaina ad un 44enne e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale dei due spacciatori, venivano rinvenuti e sequestrati 1700 €, tutti in banconote stropicciate di piccolo taglio, nascosti nelle tasche e negli indumenti intimi, probabilmente frutto di precedenti cessioni.

Dopo l’udienza di convalida e al termine di riscontri investigativi i militari appuravano che gli stessi erano alloggiati presso una casa-vacanza in una via poco distante dal luogo dello spaccio.

Pertanto finito il processo, i carabinieri insieme ai due stranieri si sono recati presso il loro

domicilio e hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati rinvenuti 734 gr. di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, 10.700 € in contanti frutto di probabili cessioni pregresse nonché vario materiale usato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente. I due stranieri sono stati nuovamente arrestati e questa volta accompagnati presso il carcere di Marassi.